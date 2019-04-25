КМФМК подписал 7 соглашений с международными кинофестивалями

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казанский международный фестиваль мусульманского кино и семь международных кинофестивалей подписали сегодня соглашение на KazanSummit 2019. КМФМК с помощью соглашений представят в разных странах мира.

«Я думаю, итогом подписания соглашения будет дальнейшее сотрудничество с международными кинофестивалями и не один раз мы встретимся на разных территориях, не только в Татарстане», — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Соглашения подписали с международными кинофестивалями из Бангладеша (Даккский кинофестиваль), Непала (Кинофестиваль по правам человека), Сирии («Дни кино в Дамаске»), Таджикистана («Дидор»), Дагестан («Кунаки») и фестивалем мотивационного кино Олега Тактарова.

«Фестиваль принимает кино из разных уголков мира по правам человека. Надеюсь, при поддержке фестиваль сможет жить долго-долго и сотрудничать с кинофестивалями по всему миру», — сказал директор международного непальского кинофестиваля по правам человека Арун де Жоши.

Сегодня также планируется подписать соглашение с кинофестивалем «Сочи-Лондон».

Международный мусульманский кинофестиваль продлится в Казани до 30 апреля. Фестиваль проводится в столице Татарстана ежегодно с 2005 года.

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