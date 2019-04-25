Россиянам хотят запретить ввоз хамона и пармезана из-за рубежа в багаже и ручной клади

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Россиянам могут запретить привозить мясную и молочную продукцию из-за границы для частного пользования. Об этом пишет газета «Ведомости».

С инициативой ввести подобный запрет выступила Национальная мясная ассоциация, в которую, в частности, входят «Мираторг», «Черкизово», «Ремит», «Велком» и другие крупные компании – производители мяса скота и птицы, а также изделий из них.

В письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву представители ассоциации предлагают усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность частных лиц за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

В ассоциации обосновывают свое предложение ростом рисков завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней. По мнению авторов послания, вместе с мясными и молочными продуктами в Россию могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности, африканской чумы свиней.

В то же время предлагается сделать исключение для молочных смесей для детей и детского питания. Под запретом могут оказаться, в частности, испанский хамон и итальянский пармезан.

Меры, предложенные представителями Национальной мясной ассоциации, поддержали Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор. Теперь Минсельхозу предстоит проработать вопрос об упомянутом запрете.

При этом в Государственной Думе сочли вероятный запрет слишком жесткой мерой. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников. «Нам крайности тоже не нужны, как и чересчур жесткие меры», – приводит его слова РИА Новости.

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