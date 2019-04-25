Правительство РТ по поручению Президента РТ занялось разработкой программы по благоустройству дворов

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение «Единой России» по благоустройству дворов. По его поручению Правительство республики приступило к разработке соответствующей программы. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент Татарстана изучил предложение, которое прозвучало на сессии Госсовета республики от представителя партии “Единая Россия”. В целом он поддерживает эту инициативу, понимает, что проект направлен на повышение качества жизни наших граждан. Он уже дал поручение Правительству, чтобы оно приступило к разработке этой программы для ее реализации с текущего года», — рассказала спикер.

Лилия Галимова добавила, что по поручению Президента Татарстана Правительство республики формирует все предложения, занимается проработкой программы и определением источников финансирования.

«Я так понимаю, что если Правительство с участием представителей “Единой России”, которые уже имеют представления о том, как она должна выглядеть, у них наработки есть, сформируют программу, то уже с этого года могут приступить к ее реализации. Когда программу представят Президенту, то будем понимать, что она включает. Сейчас идет проработка», — уточнила она.

На 47-м заседании Госсовета Татарстана председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил инициативу партии «Единая Россия». В частности, предлагается со следующего года в рамках программы благоустройства общественных пространств предусмотреть средства на благоустройство дворов.

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