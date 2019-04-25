Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ çà÷èòàë ãîñòÿì KazanSummit ïðèâåòñòâèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòêðûë ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ôîðóìà KazanSummit 2019 ïðèâåòñòâèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
«Ìóñóëüìàíñêèå ñòðàíû — òðàäèöèîííûå ïàðòíåðû Ðîññèè â äåëå ïðîäâèæåíèÿ ìåæöèâèëèçàöèîííîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà â óñèëèÿõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà ðåãèîíàëüíîì è ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ. Íàøè ñâÿçè â ýêîíîìèêå òàêæå ðàçâèâàþòñÿ âåñüìà äèíàìè÷íî è ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ðàçíîîáðàçíûìè», — çà÷èòàë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ñòðîêè ïîñëàíèÿ.
Îò ñåáÿ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ äîáàâèë, ÷òî â ýòîì ãîäó KazanSummit âïåðâûå ïðîõîäèò íà òåððèòîðèè íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà KazanExpo.
«Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ïëîùàäêà ñòàíåò óäîáíûì è ãîñòåïðèèìíûì äîìîì äëÿ íàøåé ðàáîòû, îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ñîòðóäíè÷åñòâà è ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ, ïðåçåíòàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà», — îòìåòèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà. Îí âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì îðãàíàì âëàñòè, çàðóáåæíûì ïàðòíåðàì è äðóãèì ãîñòÿì çà ó÷àñòèå â ðàáîòå ôîðóìà.