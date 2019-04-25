Татарстан намерен через Казахстан экспортировать продукцию в Китай

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан намерен через Казахстан экспортировать сельхозпродукцию в Китай. Об этом на KazanSummit заявил заместитель генерального директора по развитию Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций (РАЦИН) Анвар Мавланов.

Делегация РАЦИНа посещала Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская область), где строится единая сертифицированная многопрофильная лаборатория. Ее называют «экспортными воротами в Китай».

«Мы уже присматриваем местечко там, чтобы нашу продукцию проводить через эту точку, соответственно, получать сертификацию КНР», — отметил Мавланов.

«Видим Казахстан одним из хабов для развития реализации своего продукта», — сказал он.

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