Гостиницу у Kazan Expo за 2 млрд рублей планируют открыть к 2021 году

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Гостиницу у Международного выставочного центра «Казань Экспо» планируют ввести в эксплуатацию к 2021 году. Об этом ИА «Татар-информ» на полях KazanSummit заявила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Проект практически завершили, проектную документацию дорабатываем уже, все нормально. Года два нам еще надо, чтобы его построить. Надеюсь, что за два сделаем. Быстрее надо, видите, какой поток людей», — отметила она в беседе с агентством.

Российский инвестор вложит 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с выставочным центром.

Центр «Казань Экспо» — второй по величине в России (после московского «Крокус Экспо»). Казанский выставочный центр располагается на территории 55 га.

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