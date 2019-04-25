Òîâàðû äëÿ ìóñóëüìàí èç ñòðàí àðàáñêîãî ìèðà ïîêàçàëè Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Russia Halal Expo 2019

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë âûñòàâêó Russia Halal Expo 2019, îðãàíèçîâàííóþ â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» Ñâîþ ïðîäóêöèþ è óñëóãè â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâèëè 84 ýêñïîíåíòà èç Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
«Âûñòàâêà îáúåäèíèëà êîìïàíèè, ïðåäñòàâëÿþùèå òàêèå ñåãìåíòû õàëÿëü èíäóñòðèè, êàê ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îäåæäà, ôèíàíñû, òóðèçì, îáðàçîâàíèå, ÈÒ, ìåäèöèíà, êîñìåòèêà, óêðàøåíèÿ», — îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå.
Russia Halal Expo — êðóïíåéøàÿ â Ðîññèè è åäèíñòâåííàÿ â ÏÔÎ âûñòàâêà õàëÿëü èíäóñòðèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòåëÿì Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ ïðåäñòàâèòü ñâîþ õàëÿëü ïðîäóêöèþ è óñëóãè, íàéòè íîâûå ðûíêè ñáûòà. Ñðåäè ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ â âûñòàâêå â ýòîì ãîäó ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñàìàðñêàÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, Ìàðèé-Ýë, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×å÷íÿ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí è Òàòàðñòàí.
Ïîñëå îñìîòðà âûñòàâêè â ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà áûë ïîäïèñàí ðÿä äîêóìåíòîâ î ñîòðóäíè÷åñòâå. Òàê, ìåæäó Àãåíòñòâîì èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÒ è Öåíòðîì õàëÿëüíîãî îáðàçà æèçíè Èíäîíåçèè áûë ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè. Òàêæå ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè áûë ïîäïèñàí ìåæäó Òåõíîïîëèñîì «Õèìãðàä» è Òàøêåíòñêîé îáëàñòüþ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.