Òàòàð-èíôîðì

25 àïðåëÿ 2019, 11:12

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Òîâàðû äëÿ ìóñóëüìàí èç ñòðàí àðàáñêîãî ìèðà ïîêàçàëè Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Russia Halal Expo 2019

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Òîâàðû äëÿ ìóñóëüìàí èç ñòðàí àðàáñêîãî ìèðà ïîêàçàëè Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Russia Halal Expo 2019

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðîäóêöèþ è óñëóãè èíäóñòðèè õàëÿëü íà «Êàçàíü Ýêñïî» ïðåäñòàâèëè âîñåìü ñòðàí, â òîì ÷èñëå ÎÀÝ, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Òóðöèÿ, Èíäîíåçèÿ è Ìàëàéçèÿ.

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë âûñòàâêó Russia Halal Expo 2019, îðãàíèçîâàííóþ â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» Ñâîþ ïðîäóêöèþ è óñëóãè â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâèëè 84 ýêñïîíåíòà èç Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸ÑÑ… Ð¸ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð°Ñ… Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

«Âûñòàâêà îáúåäèíèëà êîìïàíèè, ïðåäñòàâëÿþùèå òàêèå ñåãìåíòû õàëÿëü èíäóñòðèè, êàê ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îäåæäà, ôèíàíñû, òóðèçì, îáðàçîâàíèå, ÈÒ, ìåäèöèíà, êîñìåòèêà, óêðàøåíèÿ», — îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Russia Halal Expo — êðóïíåéøàÿ â Ðîññèè è åäèíñòâåííàÿ â ÏÔÎ âûñòàâêà õàëÿëü èíäóñòðèè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòåëÿì Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ ïðåäñòàâèòü ñâîþ õàëÿëü ïðîäóêöèþ è óñëóãè, íàéòè íîâûå ðûíêè ñáûòà. Ñðåäè ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ â âûñòàâêå â ýòîì ãîäó ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñàìàðñêàÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, Ìàðèé-Ýë, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×å÷íÿ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí è Òàòàðñòàí.

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸ÑÑ… Ð¸ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð°Ñ… Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

Ïîñëå îñìîòðà âûñòàâêè â ïðèñóòñòâèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà áûë ïîäïèñàí ðÿä äîêóìåíòîâ î ñîòðóäíè÷åñòâå. Òàê, ìåæäó Àãåíòñòâîì èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÒ è Öåíòðîì õàëÿëüíîãî îáðàçà æèçíè Èíäîíåçèè áûë ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè. Òàêæå ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè áûë ïîäïèñàí ìåæäó Òåõíîïîëèñîì «Õèìãðàä» è Òàøêåíòñêîé îáëàñòüþ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ ïðèìåò ó÷àñòèå â ïëåíàðíîé ñåññèè KazanSummit è ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû íà ïîëÿõ ôîðóìà
Íîâîñòè äíÿ
11:50
Â Êàçàíè ïîÿâèòñÿ óëèöà Áàðàêÿò

Óëèöó â Àâèàñòðîèòåëüíîì ðàéîíå íàçâàëè ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé ãîðîæàí.

11:36
Â òåàòðå Òèí÷óðèíà âûáåðóò ëó÷øèõ òåàòðàëîâ ñðåäè «îñîáåííûõ» äåòåé

Â òåàòðå Òèí÷óðèíà ïðîéäåò ãàëà-êîíöåðò ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ ñòóäèé äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

11:22
Ãîñòèíèöó ó Kazan Expo çà 2 ìëðä ðóáëåé ïëàíèðóþò îòêðûòü ê 2021 ãîäó

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåêòà ïî÷òè ãîòîâà, ïðèçíàëàñü ãëàâà ÀÈÐ ÐÒ Òàëèÿ Ìèíóëëèíà.

11:12
Òîâàðû äëÿ ìóñóëüìàí èç ñòðàí àðàáñêîãî ìèðà ïîêàçàëè Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Russia Halal Expo 2019

Ïðîäóêöèþ è óñëóãè èíäóñòðèè õàëÿëü íà «Êàçàíü Ýêñïî» ïðåäñòàâèëè âîñåìü ñòðàí, â òîì ÷èñëå ÎÀÝ, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Òóðöèÿ, Èíäîíåçèÿ è Ìàëàéçèÿ.

11:08
Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àíàòîëèé Ñåðûøåâ ïðèáûë â Òàòàðñòàí íà KazanSummit

XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ íà «Êàçàíü Ýêñïî» 24 àïðåëÿ.

11:00
«Àê Áàðñ Êàïèòàë» íà KazanSummit ïðåçåíòîâàë Ìèííèõàíîâó ïåðâûé õàëÿëüíûé ïàåâîé èíâåñòôîíä

Ïåðâóþ â ÐÔ ìåòîäèêó õàëÿëüíûõ èíâåñòèöèé â öåííûå áóìàãè ñîçäàëè ñïåöèàëèñòû Ðîññèéñêîãî èñëàìñêîãî óíèâåðñèòåòà.

10:54
Ñîòðóäíèêè Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî áèîðåñóðñàì èçúÿëè 5 áðàêîíüåðñêèõ ñåòåé è îêîëî 15 êã ðûáû

Ðåéä íà Âîëãå ïðîâåëè â ðàìêàõ îïåðàöèè «Íåðåñò» íà îñîáî îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè âîëæñêî-êàìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà.

10:46
Òàòàðñòàí ïîëó÷èò 534 ìëí ðóáëåé íà ðàçâèòèå òðåõ ïðîìïàðêîâ

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ñîçäàíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé â ïðîìïàðêè «Ñàáà», «Òþëÿ÷è» è «Õèìãðàä».

10:35
Ïîæèëîé âîäèòåëü «Îêè» ïîãèá, ñòîëêíóâøèñü íà âñòðå÷êå ñ èíîìàðêîé â Íèæíåêàìñêå

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íàêàíóíå íà óëèöå Ìóðàäüÿíà íàïðîòèâ ïàðêà Ñîëíå÷íàÿ ïîëÿíà.

10:32
Â Äåíü ðîäíîãî ÿçûêà íà «Êàçàíü Ýêñïî» îòêðîþò êîíöåðòíûé çàë èìåíè Èëüãàìà Øàêèðîâà

Íà òîðæåñòâà ïðèãëàñÿò ãîñòåé èç âñåõ ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà, â ìåðîïðèÿòèè ïðèìåò ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò ÐÒ.

10:28
ÀÈÐ Òàòàðñòàíà è Öåíòð õàëÿëüíîãî îáðàçà æèçíè çàêëþ÷èëè ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè

Äîêóìåíò ïîäïèñàí íà KazanSummit 2019 ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.

10:20
Ïîáåäèòåëåé ñòàðåéøåé àðõèòåêòóðíîé ïðåìèè Àãà Õàíà âïåðâûå íàãðàäÿò â Êàçàíñêîì Êðåìëå

Ñðåäè ôèíàëèñòîâ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ÐÒ, êîòîðàÿ ìîæåò ïîëó÷èòü â ñëó÷àå ïîáåäû 1 ìëí äîëëàðîâ.

10:12
Íîâûé àâèàðåéñ ñâÿæåò Êàçàíü è Êàëóãó

Ïîëåòû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ äâàæäû â íåäåëþ ñ 10 èþíÿ.

09:57
ÄÒÏ ïîä ×åëíàìè, ãäå îïðîêèíóëñÿ ãðóçîâèê è âîäèòåëü âûïàë èç êàáèíû ñ ìîñòà, ïîïàëî íà âèäåî

Ñìåðòåëüíàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà íàêàíóíå äíåì íà 22-ì êì àâòîäîðîãè Íàáåðåæíûå ×åëíû – Ñàðìàíîâî.

09:44
Â Êàçàíè ïåðåêðîþò ÷àñòü Êðåìëåâñêîé óëèöû äëÿ ìåðîïðèÿòèÿ «ÑÎÞÇ-2019 – Íàñëåäíèêè Ïîáåäû»

Äâèæåíèå îãðàíè÷àò îêîëî ïàìÿòíèêà Ìóñå Äæàëèëþ.

09:30
Â «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ïîäãîòîâêå 8-òîìíèêà «Èñòîðèÿ òàòàðñêîé ëèòåðàòóðû»

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

09:00
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î Âñåìèðíîì äíå îõðàíû òðóäà

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

08:39
Èíäîíåçèÿ è Òàòàðñòàí ðàçðàáîòàþò IT-ïëàòôîðìó â ñôåðå õàëÿëüíûõ òîâàðîâ è óñëóã

Àãåíòñòâî èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÒ áóäåò ñîòðóäíè÷àòü ñ Indonesia Halal Lifestyle Center.

08:21
ÂÎÇ íàïîìíèëà îá îïàñíîñòè ãàäæåòîâ äëÿ äåòåé äî ïÿòè ëåò
08:12
Ñàìîëåò è ïàðàøþòíûå ñèñòåìû ñïàñåíèÿ òàòàðñòàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïîêàçàëè íà âûñòàâêå â Ìåêñèêå

Ó÷àñòèå â àýðîêîñìè÷åñêîé âûñòàâêå FAMEX-2019 ïðèíÿëà êàçàíñêàÿ ôèðìà «ÌÂÅÍ».

08:11
Óðîâåíü âîäû íà íèæíåì áüåôå Íèæíåêàìñêîé ÃÝÑ çà ñóòêè ïîíèçèëñÿ íà 26 ñì

Îñòàåòñÿ ïîäòîïëåííîé ãðóíòîâàÿ äîðîãà ó íàñåëåííîãî ïóíêòà Êà÷åëèíî – ïåðåëèâ âîäû íàä äîðîæíûì ïîëîòíîì ñîñòàâëÿåò 25 ñì.

07:50
Ìèííèõàíîâ ïðèìåò ó÷àñòèå â ïëåíàðíîé ñåññèè KazanSummit è ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû íà ïîëÿõ ôîðóìà

Íà ìåðîïðèÿòèÿ ñàììèòà çàðåãèñòðèðîâàëîñü ñâûøå 1,6 òûñ. äåëåãàòîâ, â îñíîâíîì èç çàðóáåæíûõ ñòðàí.

07:31
Íàçâàíû ñðîêè âîçîáíîâëåíèÿ ÷àðòåðîâ èç Ðîññèè â Åãèïåò
07:12
«Äíè Ðîäíîãî ÿçûêà» â Èñòîðè÷åñêîì ïàðêå Êàçàíè âêëþ÷àò ýêñêóðñèè, êèíîïîêàçû, ìàñòåð-êëàññû

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû òàòàðñêèé ìèð íà÷èíàåò ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî Òóêàÿ.

06:53
Â Ðîññèè îòçûâàþò áîëåå 700 àâòîìîáèëåé Nissan
Ñîáûòèÿ