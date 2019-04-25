«Ак Барс Капитал» на KazanSummit презентовал Минниханову первый халяльный паевой инвестфонд

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). В рамках форума KazanSummit 2019 управляющая компания «Ак Барс Капитал» представила первую в России методику халяльного отбора акций для доверительного управления и создания паевого инвестфонда (ПИФа). Уникальный для нашей страны финансовый инструмент презентовали Президенту РТ Рустаму Минниханову.

Строгую методику отбора ценных бумаг на соответствие нормам исламских финансов разработали отечественные специалисты.

«Совместно с Российским исламским университетом (РИУ) нами была создана методика по отбору акций. Из более чем 280 акций, которые торгуются на Московской бирже, мы выбрали те, которые соответствуют нормам ислама. На основе десяти самых ликвидных из них мы создали 5-летний портфель», — рассказали представители компании Президенту РТ.

По их словам, методика была создана на основе изучения Малазийской, Дубайской и других ведущих исламских финансовых школ. В итоге акции в портфеле соответствуют строгим халяльным требованиям.

«На площадке форума этот продукт активно обсуждают еще со вчерашнего дня. О методике говорили на круглых столах и сессиях», — сообщил журналистам представитель УК «Ак Барс Капитал» Никита Ситдиков.

Он добавил — новинку одобрили на Совете улемов ДУМ РТ. Сегодня же управляющая компания подпишет соглашение с Духовным управлением мусульман республики. Это поможет и в дальнейшем контролировать ценные бумаги на соответствие нормам ислама.

«Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве и создании Наблюдательного совета. То есть акции в этом портфеле теперь будут постоянно отслеживать на соответствие этическим нормам и принципам халяльности», — заключил Ситдиков.

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