Как бросить курить и какой фактический возраст легких, расскажут в выходные врачи Казани

(Казань, 25 апреля, «Татар-ифнорм»). В субботу, 27 апреля, Российское респираторное общество совместно со школой-студией балета Аллы Духовой «Тодес» проведут социально-благотворительную акцию «Танцуй! Дыши! Не кури!». Об этом сообщает пресс-служба Казанского государственного медицинского университета.

Во время акции все желающие смогут бесплатно измерить функцию дыхания, узнать фактический возраст легких и получить советы по профилактике легочных болезней, преодолению курения и физическим методам восстановления своего здоровья.

Акция «Танцуй! Дыши! Не кури!» уже прошла в Москве, Московской области, Воронеже. В Казани образовательное мероприятие пройдет во дворце единоборств «Ак Барс» и начнется в 10 часов утра.

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