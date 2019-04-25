Татарстан получит 534 млн рублей на развитие трех промпарков

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2019 году Татарстан получит из федерального бюджета 543 млн рублей на развитие трех промышленных парков — «Саба», «Тюлячи» и «Химград». Об этом в рамках KazanSummit 2019 рассказала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

«Уже в 2019 году на создание 22 промпарков и технопарков в Российской Федерации предусмотрено выделение финансовых средств в размере 4,5 млрд рублей, в том числе Республике Татарстан на реализацию трех проектов выделено 543 млн рублей. Здесь Татарстан находится в лидерах», — отметила Тарасенко.

Речь идет о таких площадках, как «Саба», «Тюлячи» и «Химград», поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

По его словам, средства будут направлены на развитие и продвижение данных парков, а также на создание инженерной инфраструктуры и производственных зданий.

«В целом в период 2019 — 2024 годов в субъектах РФ планируется создать не менее 129 промышленных парков и технопарков в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства с применением механизма государственно-частного партнерства», — рассказала Тарасенко.

Создание промпарков и технопарков — это эффективный механизм в развитии производства, модернизация рабочих мест, стабильные налоговые отчисления и развитие альтернативных видов занятости малого бизнеса, заключила замглавы Минэкономразвития РФ.

XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. На мероприятия зарегистрировалось свыше 1,6 тыс. делегатов, в основном из зарубежных стран. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий. Впервые в рамках KazanSummit проходят Всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес форум и ряд других мероприятий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.