Помощник Президента России Анатолий Серышев прибыл в Татарстан на KazanSummit

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Помощник Президента РФ Владимира Путина Анатолий Серышев прибыл в столицу Татарстана с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
«В международном аэропорту “Казань” Анатолия Серышева встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — отметили в пресс-службе.
Основная цель визита Серышева — участие в мероприятиях в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».
Анатолий Серышев назначен на пост помощника Президента Российской Федерации в июне 2018 года, ранее он занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.