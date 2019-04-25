АИР Татарстана и Центр халяльного образа жизни заключили меморандум о взаимопонимании

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) и Центр халяльного образа жизни заключили меморандум о взаимопонимании. Событие прошло на полях KazanSummit 2019.
«Минуллина Талия Ильгизовна и председатель Центра халяльного образа жизни Индонезии Сапта Нирвандар подписывают меморандум о взаимопонимании между Центром халяльного образа жизни Индонезии и Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан», — сказал ведущий церемонии.
Подписание меморандума прошло при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.
В рамках KazanSummit проходит выставка Russia Halal Expo. На ней Талия Миннулина также презентовала Рустаму Минниханову дорожную карту Халяльного образа жизни на 2019 — 2022 годы. Проект будет развиваться по шести направлениям: туризм, производство, мода, финансы, IT-Халяль и медиа.