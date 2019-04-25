В День родного языка на «Казань Экспо» откроют концертный зал имени Ильгама Шакирова

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Профессиональный концертный зал, вместимостью 3 тыс. человек откроют на «Казань Экспо» 26 апреля в День родного языка. В торжественном мероприятии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Предстоящий День родного языка в Татарстане впервые будет проведен в новом формате. Торжества пройдут на “Казань Экспо” в концертном зале имени Ильгама Шакирова, который будет открыт в пятницу с участием Президента Татарстана», — сказала Лилия Галимова.

По ее словам, особенность концертного зала в том, что он изначально проектировался под проведение крупных торжественных мероприятий. Помещение имеет возможность делить его на несколько зон, а кресла можно расставить под любой формат площадки. В зале установлена профессиональная акустика, его полная вместимость составляет около 3 тыс. человек.

Как уточнила представитель Казанского Кремля, на торжества по случаю Дня родного языка пригласят гостей из всех районов Татарстана, а также представителей строительной компании, которая участвовала в подготовке концертной площадки. «Президент Татарстана лично предложил пригласить строителей, которые принимали участие в подготовке зала, чтобы они могли одними из первых оценить объект и поучаствовали в празднике», — пояснила Галимова.

День родного языка традиционно отмечают в Татарстане 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

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