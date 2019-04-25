Татар-информ

25 апреля 2019, 10:54

Общество

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам изъяли 5 браконьерских сетей и около 15 кг рыбы

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Общество

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам изъяли 5 браконьерских сетей и около 15 кг рыбы

Фото: Владимир Васильев

Рейд на Волге провели в рамках операции «Нерест» на особо охраняемой территории волжско-камского государственного биосферного заповедника.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сотрудники охранной зоны волжско-камского государственного биосферного заповедника во время рейда сняли и конфисковали пять браконьерских сетей, две из которых были с уловом — около 15 кг рыбы. К сотрудникам ведомства присоединился корреспондент ИА «Татар-информ».

Рейд прошел на территории Государственного природного заказника «Свияжский».

«На этой территории запрещены такие виды деятельности, как рыбалка и особенно проезд на моторных лодках. В этих местах штраф увеличен в два раза, а в период нереста санкции увеличиваются в четыре раза», — рассказал сотрудник государственного комитета по биоресурсам РТ Анатолий Малюшкин.

Штрафы на этой территории в период нереста составляют от 6 до 12 тыс. рублей.

Малюшкин также отметил, что в этом году задержали группу браконьеров, которая занималась незаконной ловлей рыбы. У нарушителей изъяли рыболовные снасти и порядка 30 штук рыбы, сотрудники полиции возбудили уголовные дела.

«Скоро по этим делам будет суд, и браконьеры уже заплатили ущерб 200 и 300 тыс. рублей соответственно. В прошлом году также была задержана группа людей, над которыми сейчас пройдет суд, у них изъяли лодки и моторы», — сообщил Малюшкин.

Осмотр территории проходит в рамках операции «Нерест» с целью выявления браконьерской деятельности. Борьба с незаконным отловом рыбы и поиском расставленных сетей в период нереста сазана ведется еженедельно.

Госкомитет РТ по биологическим ресурсам напоминает, что за нарушение правил рыболовства по административному кодексу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и конфискация лодок и орудий лова.

«Граждан республики мы просим обращаться в “Народный контроль” по выявленным фактам размещения сетей и незаконного рыболовства», — сообщил начальник отдела охранной зоны волжско-камского государственного биосферного заповедника Алмаз Закиров.

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