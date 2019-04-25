В Казани покажут премьеру инклюзивного спектакля-победителя форума «Таврида» «Что я помню о себе»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля во Дворце культуры «Юность» состоится премьера спектакля «Что я помню о себе» творческой инклюзивной студии «Э-моция», сообщают организаторы.



Летом прошлого года инклюзивный спектакль стал победителем Всероссийского молодежного форума «Таврида» в Крыму. Он был представлен на смене «Экспериментальная площадка». В спектакле задействованы непрофессиональные актеры с инвалидностью и без, в возрасте от 18 лет.





«Что я помню о себе» является спектаклем-размышлением. Главный герой — молодой и успешный человек, во снах которому являются образы из детства и который пытается ответить на вопросы: что осталось в тени подсознания в стремительном беге по карьерной лестнице, отчего человек может чувствовать одиночество, когда рядом любимая и любящая супруга, о чем нужно помнить, чтобы жить в гармонии со своим сердцем.





Действие спектакля происходит в двух пространствах: в повседневной жизни у главного героя успешная работа, хорошие отношения с женой, во сне же герою являются образы далекой родины.



Зритель услышит в спектакле татарскую музыку, стихотворения и песни на татарском языке. Танцы и пластические композиции будут перемежаться с диалогами главных героев на русском языке.





Вход свободный. Продолжительность 50 мин. Начало в 14:00.

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