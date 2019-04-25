ДТП под Челнами, где опрокинулся грузовик и водитель выпал из кабины с моста, попало на видео

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео страшное ДТП под Челнами, в результате которого большегруз завалился на бок, а водитель грузовика выпал из кабины с моста. Видеозапись разместили очевидцы на страницах в соцсетях.

Как сообщили ИА «Татар-информ» свидетели аварии, на дороге Набережные Челны – Сарманово у села Старый Дрюш автомобиль «МАЗ» столкнулся с ограждением моста и опрокинулся. В результате ДТП водитель грузовика упал с моста и погиб.

В республиканской Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП. «В среду, 24 апреля, в 16.27 на 22-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово 57-летний водитель грузовика "МАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, в результате чего большегруз опрокинулся на проезжую часть», – уточнили в ГИБДД.

Водитель не был пристегнут ремнями безопасности и выпал из кабины «МАЗа». Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

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