В театре Тинчурина выберут лучших театралов среди «особенных» детей

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоится гала-фестиваль и церемония награждения победителей республиканского фестиваля детских театральных студий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Театр — All Inclusive», сообщают организаторы.

Фестиваль объединил детей с особенностями в развитии в командной творческой деятельности, а также позволил раскрыть им сильные стороны и творческий потенциал людей с инвалидностью.

Всего выступят шесть театральных студий республики.

Конкурсные работы оцениваются по номинациям: «Браво автору!» (оригинальные авторские театральные скетчи, написанные специально для фестиваля), «Вся наша жизнь — театр» (театральные постановки по мотивам известных произведений).

Кроме того, могут быть введены дополнительные номинации «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Музыкальность спектакля». По результатам фестиваля определяется по три призовых места независимо от номинации.

Поскольку 26 апреля — день рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, в этот день в рамках фестиваля состоится конкурс декоративно-прикладного искусства среди воспитанников детских домов Приволжского федерального округа «На берегах Волги семьей единою живем», на котором будут организованы выставка и мастер-классы.

Фестиваль нацелен на создание условий для формирования у детей с ограниченными возможностями положительной мотивации к обучению и социально-активной позиции посредством сценического искусства.

Начало в 10.00.

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