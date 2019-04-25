В Казани перекроют часть Кремлевской улицы для мероприятия «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В понедельник, 29 апреля, в Казани временно перекроют участок улицы Кремлевская, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на постановление, подписанное в исполкоме.

Речь идет об участке напротив дома № 1 — около памятника Мусе Джалилю. Движение транспорта будет ограничено с 10 до 14 часов.

В это время на площади Первого Мая пройдет построение участников Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 — Наследники Победы», посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также церемония открытия мероприятия.

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