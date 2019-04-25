Индонезия и Татарстан разработают IT-платформу в сфере халяльных товаров и услуг

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Индонезия и Татарстан совместно будут разрабатывать IT-платформу в сфере халяльных товаров и услуг. Сегодня Агентство инвестиционного развития РТ подпишет документ о сотрудничестве с Indonesia Halal Lifestyle Center. Об этом ИА «Татар-информ» на полях KazanSummit 2019 рассказала первый секретарь посольства Индонезии в России Чахья Суманингсих.

«У нас нет совместных проектов с Татарстаном, но мы в них заинтересованы. Сотрудничество касается продвижения халяльного образа жизни», — поделилась представитель посольства с агентством.

«Документ предполагает сотрудничество в научной сфере, проведение семинаров, конференций, разработку IT-платформы для халяльных товаров и услуг, а также другие сферы», — добавила Чахья Суманингсих.

На выставке в KazanExpo Индонезия представила 7 компаний, занимающихся в сфере халяльной еды, косметики и моды.

«Перспективы сотрудничества мы видим именно в поставках халяльных продуктов в Татарстан. Также нам интересны поставки из Татарстана — в Индонезии большое население, это огромный рынок», — заметила секретарь, добавив, что сейчас татарстанские компании не представлены в стране.

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