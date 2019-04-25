Уровень воды на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за сутки понизился на 26 см

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). За сутки уровень воды на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС понизился на 26 см и замер на отметке 53,01 м. Отметка опасного критического уровня 60 м, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон прибавил 2 см и остановился на 52,04 м. Отметка опасного критического уровня 54,24 м», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны также отмечен рост воды – уровень поднялся на 6 см и достиг отметки 63,06 м. До опасного значения еще больше 2,5 м.

На Вятке продолжается весенний подъем уровня воды. За сутки у Вятских Полян вода поднялась на 9 см.

Остается подтопленной грунтовая дорога у населенного пункта Качелино в Арском районе республики. Перелив воды над дорожным полотном составляет 25 см.

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