ВОЗ напомнила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что привычка к гаджетам и сидячему образу жизни закладывается с ранних лет, поэтому нужно ограничивать досуг детей, связанный с ограниченной активностью, пишет «Российская газета».

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к активным играм с сохранением полноценного сна», — отметила сотрудница ВОЗ Хуана Виллюмсен.

В перспективе периодический отказ от гаджетов предостерегает ребенка от ожирения и от психологических проблем.

В ВОЗ подчеркнули, что дети младше года должны двигаться ползком не менее получаса в день и вообще не использовать гаджеты. Ребенку двух лет рекомендуется использовать гаджеты не более часа в день и не меньше 3 часов в сутки физической активности. При этом оптимальное время для сна — до 14 часов в сутки.

Когда ребенку исполнилось 3-4 года, то двигаться (в формате активных игр) рекомендуется еще на час больше.

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