Татар-информ

25 апреля 2019, 08:21

Здоровье и среда

ВОЗ напомнила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Рекомендуем

Здоровье и среда

ВОЗ напомнила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Периодический отказ от гаджетов предостерегает ребенка от ожирения и от психологических проблем, отметили эксперты ВОЗ.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что привычка к гаджетам и сидячему образу жизни закладывается с ранних лет, поэтому нужно ограничивать досуг детей, связанный с ограниченной активностью, пишет «Российская газета».

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к активным играм с сохранением полноценного сна», — отметила сотрудница ВОЗ Хуана Виллюмсен.

В перспективе периодический отказ от гаджетов предостерегает ребенка от ожирения и от психологических проблем.

В ВОЗ подчеркнули, что дети младше года должны двигаться ползком не менее получаса в день и вообще не использовать гаджеты. Ребенку двух лет рекомендуется использовать гаджеты не более часа в день и не меньше 3 часов в сутки физической активности. При этом оптимальное время для сна — до 14 часов в сутки.

Когда ребенку исполнилось 3-4 года, то двигаться (в формате активных игр) рекомендуется еще на час больше.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Бугульме и деревне Забугоровка высадят сосны, липу, рябину и ели
Новости дня
08:39
Индонезия и Татарстан разработают IT-платформу в сфере халяльных товаров и услуг

Агентство инвестиционного развития РТ будет сотрудничать с Indonesia Halal Lifestyle Center.

08:21
ВОЗ напомнила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
08:12
Самолет и парашютные системы спасения татарстанского производства показали на выставке в Мексике

Участие в аэрокосмической выставке FAMEX-2019 приняла казанская фирма «МВЕН».

08:11
Уровень воды на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС за сутки понизился на 26 см

Остается подтопленной грунтовая дорога у населенного пункта Качелино – перелив воды над дорожным полотном составляет 25 см.

07:50
Минниханов примет участие в пленарной сессии KazanSummit и проведет переговоры на полях форума

На мероприятия саммита зарегистрировалось свыше 1,6 тыс. делегатов, в основном из зарубежных стран.

07:31
Названы сроки возобновления чартеров из России в Египет
07:12
«Дни Родного языка» в Историческом парке Казани включат экскурсии, кинопоказы, мастер-классы

С наступлением весны татарский мир начинает подготовку к празднованию дня рождения великого Тукая.

06:53
В России отзывают более 700 автомобилей Nissan
06:28
Вышел первый выпуск нового сезона проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая»

В каждом из выпусков творения татарского классика будут читать люди разных возрастов и профессий.

05:21
Труппа Буинского драмтеатра даст осенние гастроли в Узбекистане

На встрече в представительстве зашла речь о сотрудничестве с театральными коллективами Республики Узбекистан.

04:18
Челнинский борец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по корэш

«Турнир городов Поволжья» состоялся в Ульяновской области среди мужчин и юношей 2001-2002 годов рождения.

03:23
Тетюшские представители третьего возраста посостязались в плавании и стрельбе

Некоторые пожилые спортсмены показали отличные результаты и были удостоены высших наград.

02:18
Высокогорский район примет всероссийский турнир по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцова»

Подведение итогов и награждение лучших спортсменов организуют 26 апреля.

01:26
Креативные химики завода Карпова выступили в Менделеевске на фестивале «Мы – потомки Менделеева»

Всего в программу фестиваля вошли более 25 творческих номеров и театрализованных сценок.

00:56
Кудрин предложил создать метрополию из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска

Председатель Счетной палаты РФ выступил на заседании Совета законодателей.

00:12
В Бугульме и деревне Забугоровка высадят сосны, липу, рябину и ели

В «День посадки леса» в Бугульминском районе всем желающим будут выдавать перчатки, лопаты и саженцы.

24.04 23:52
Стихи Габдуллы Тукая на разных языках мира прозвучат в Елабуге

Уже четвертый год подряд в городе пройдет акция «Читаем Тукая».

24.04 23:42
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей младше пяти лет
24.04 23:34
Известные узбекские и татарские деятели культуры посвятили вечер Тукаю и Джалилю в Ташкенте

Гостям рассказали о жизни поэтов, артисты также декламировали стихи, исполнили композиции, написанные великими поэтами для детей и взрослых.

24.04 23:22
После Школы вожатского мастерства заинцы смогут работать в дворовом лагере «Веселое лето»

Замглавы Заинска Елена Недошивина рассказала будущим вожатым, как работала в студенческих педагогических отрядах.

24.04 23:14
Московский ансамбль современной музыки проведет в Казани «Композиторские читки»

Будут исполнены классические произведения XX века, музыка современных композиторов и участников семинара.

24.04 23:00
УНИКС гарантировал себе второе место в Лиге ВТБ

Первое место по итогам регулярного чемпионата достанется московскому ЦСКА.

24.04 22:48
Депутаты Верхнеуслонского района утвердили Виктора Тимиряева руководителем исполкома

На конкурс по замещению должности руководителя исполкома муниципалитета было подано пять заявок.

24.04 22:34
Защитник «Рубина» о серии без побед: Давление сказывается на психологическом состоянии игроков

Егор Сорокин прокомментировал эпизод с забитым им голом.

24.04 22:26
Наставник «Уфы»: «Ничья с “Рубином“ устраивает и нас, и соперника»

Вадим Евсеев посетовал на проблемы своей команды в обороне из-за состава.

События