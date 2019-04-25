Названы сроки возобновления чартеров из России в Египет

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Чартерные авиаперевозки из России на курорты Египета планируют возобновить в конце осени. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

«Восстановление чартеров ожидаем к концу осени — ближе к октябрю», — заявил Барзыкин.

По его словам, туриндустрия готова к возвращению Египта, так как ранние бронирования на лето закончились. «Все готовятся к Средиземноморью, Восточной Азии. Основной поток к Красному морю будет уже поздней осенью, в октябре-ноябре», — подчеркнул собеседник издания.

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле прошлого года было восстановлено регулярное авиасообщение.

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