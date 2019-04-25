В России отзывают более 700 автомобилей Nissan

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В России будет отозван 771 автомобиль марки Nissan Terrano, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, произведенные c июля 2017-го по январь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что диафрагма камеры вакуумного тормозного усилителя могла быть неправильно установлена в процессе производства у поставщика», — говорится в сообщении.

Это может вызвать утечку вакуума в усилителе во время движения. В таких условиях возможно возникновение постороннего шума из тормозного усилителя. Также может понадобиться большее усилие при нажатии педали, и возможно снижение эффективности торможения.

На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена тормозного усилителя.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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