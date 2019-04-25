Кудрин предложил создать метрополию из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил для ускорения развития регионов страны заняться созданием метрополий. Одна из них могла бы быть организована на основе Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска.

С соответствующим предложением руководитель контрольного ведомства выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба палаты.

Кудрин заметил, что главной задачей субъектов Федерации, не имеющих природных ресурсов в достаточном количестве, является поиск точек роста. По его мнению, создание метрополий дополнительно к уже существующим Московской и Петербургской могло бы помочь в этом.

«Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации <...>», – объяснил председатель Счетной палаты.

Помимо Среднего Поволжья, Кудрин предложил создать метрополии на основе Екатеринбурга, «который требуется связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском»; Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка; Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

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