Самолет и парашютные системы спасения татарстанского производства показали на выставке в Мексике

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Республику Татарстан впервые представили на мексиканской аэрокосмической и оборонной выставке FAMEX-2019. Казанская фирма «МВЕН» показала на ней макет специализированного сельскохозяйственного самолета и быстродействующие парашютные системы спасения.

«Рынок Мексики и Латиноамериканского региона очень перспективен для продвижения продукции», – отметила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу фирмы «МВЕН» Алина Ризванова.

Казанская фирма участвует в объединенной экспозиции с заинтересованным в сотрудничестве мексиканским специалистом по продаже, ремонту и обслуживанию оборудования авиационного и оборонного назначения СС & A Aerospace Defense Consulting / Trading Company.

«Представители СС & A Aerospace Defense Consulting / Trading Company несколько лет назад посещали производство фирмы “МВЕН“ в Казани. Результатом стала договоренность о совместном участии в выставке FAMEX-2019. В будущем планируется открыть дилерский центр фирмы “МВЕН“ на базе мексиканской компании», – поделилась планами представительница «МВЕН».

Стенд посетил мэр мексиканского города Зумпанго-дэ-Окампо Мигель Анхель Гамбоа Монрой.

Аэрокосмический салон FAMEX проходит с 24 по 27 апреля в Мексике. В мероприятии принимают участие более 550 компаний со всего мира, а также представители правительств стран Латинской Америки.

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