Минниханов примет участие в пленарной сессии KazanSummit и проведет переговоры на полях форума

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в пленарной сессии XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019», а также проведет на полях форума ряд деловых встреч. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

После приезда на «Казань Экспо» Рустам Минниханов планирует осмотреть экспозицию Фонда Ага-хана, а затем посетить выставку Russia Halal Expo. Здесь Президенту Татарстана представят товары и услуги российской халяльной индустрии.

Главным мероприятием KazanSummit 2019 станет пленарная сессия «Россия – Исламский мир: от перспектив к практической реализации». Ожидается, что участниками дискуссии вместе с Президентом Татарстана станут спецпредставитель МИД России по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, президент Высшего совета Королевства Бахрейн по делам ислама шейх Абдулрахман аль-Халифа и другие высокопоставленные гости.

После пленарного заседания Рустама Минниханова ожидает ряд деловых переговоров с представителями делегаций Бахрейна и Малайзии. Кроме того, планируется встреча руководителя республики с председателем иранской компании Daric Investment Group Мохаммадом Резой Зонузи Мотлагом.

XI Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. На мероприятия зарегистрировалось свыше 1,6 тыс. делегатов, в основном из зарубежных стран. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий. Впервые в рамках KazanSummit проходят Всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес форум и ряд других мероприятий.

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