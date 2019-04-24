Тетюшские представители третьего возраста посостязались в плавании и стрельбе

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В спортивно-оздоровительном комплексе «Барс» города Тетюши состоялся этап республиканской спартакиады пенсионеров «Третий возраст», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Тетюшские зори».



Со словами напутствия к участникам соревнований обратилась заместитель руководителя исполкома района Гульнара Кирилина. «Радует, что вы занимаетесь спортом, пропагандируете здоровый образ жизни, мы гордимся вами», – сказала она.





Начальник управления Пенсионного фонда России в Тетюшском районе Ирина Большакова и председатель местного отделения Союза пенсионеров России в РТ Нина Новикова пожелали спортсменам побед и успехов.



Пенсионеры состязались в дартсе, плавании, пулевой стрельбе, сгибании и разгибании рук в упоре лежа. Некоторые пожилые спортсмены показали отличные результаты и были удостоены высших наград.

Виктор Гордеев – опытный участник спартакиады «Третий возраст». Он дважды входил в состав команды, которая представляла район на республиканском этапе соревнований. «Мы часто встречаемся, играем в настольный теннис. Это же адреналинозависимость! Да и пообщаться интересно, где же нам еще встречаться, как не здесь? Очень нужная вещь Спартакиада», – поделился он.

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