«Дни Родного языка» в Историческом парке Казани включат экскурсии, кинопоказы, мастер-классы

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). 26 и 27 апреля в Историческом парке Казани «Россия – моя история» состоятся мероприятия, приуроченные ко дню рождения поэта Габдуллы Тукая, сообщают организаторы.



С наступлением весны татарский мир начинает подготовку к празднованию дня рождения великого Тукая. «В этот день – 26 апреля – преображается даже природа, теплые солнечные лучи согревают не только окружающую среду, но и человеческие души», – отмечает источник.



В мультимедийном парке Казани состоятся занятия на русском и татарском языках по истории письменности татар, кинопоказы короткометражных фильмов от Казанского государственного института культуры, тематические экскурсии по истории улиц Казани и мастер-класс «Создай украшение из кожи».



В течение дня будет открыта выставка изделий педагога Детской художественной школы № 3 «Народное творчество Татарстана».

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