Высокогорский район примет всероссийский турнир по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцова»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 25 апреля, в селе Высокая Гора откроются всероссийские соревнования по гиревому спорту «Мемориал Николая Жеребцова», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов из восьми регионов: Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Тюменской, Кировской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга.



Подведение итогов и награждение лучших спортсменов организуют 26 апреля.



Николай Жеребцов является уроженцем Татарстана, выдающимся советским спортсменом по гиревому спорту и тяжелой атлетике. Призер первой Всесоюзной спартакиады, рекордсмен СССР и мира. Выступая в Казанском цирке, он в 1969 году получил звание заслуженного артиста ТАССР.



Впервые соревнования по гиревому спорту на призы Николая Жеребцова прошли в 1982 году. Мемориал включен в календарный план мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. В рамках турнира спортсмены могут выполнить норматив для получения звания мастера спорта.

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