Вышел первый выпуск нового сезона проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал третий сезон проекта «Читаем Тукая». На этот раз пресс-служба мэрии планирует выпустить пять программ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В каждом из выпусков творения татарского классика будут читать люди разных возрастов и профессий, которых объединит одно – любовь к национальному наследию Татарстана.



В текущем сезоне появилась одна особенность: стихи декламируют жители нижнекамской улицы, названной в честь Тукая, а также работники учреждений, расположенных на ней. «Это новшество – дань масштабному проекту "Улицы моего города"», – отмечает источник.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске устроили масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.