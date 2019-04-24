Вышел первый выпуск нового сезона проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал третий сезон проекта «Читаем Тукая». На этот раз пресс-служба мэрии планирует выпустить пять программ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
В каждом из выпусков творения татарского классика будут читать люди разных возрастов и профессий, которых объединит одно – любовь к национальному наследию Татарстана.
В текущем сезоне появилась одна особенность: стихи декламируют жители нижнекамской улицы, названной в честь Тукая, а также работники учреждений, расположенных на ней. «Это новшество – дань масштабному проекту "Улицы моего города"», – отмечает источник.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске устроили масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города».