Челнинский борец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по корэш

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Витязь» Набережных Челнов Айнур Каюмов завоевал первое место в весовой категории 55 кг, выполнив норматив КМС на всероссийских соревнованиях по корэш, сообщается на официальном сайте Автограда.



«Турнир городов Поволжья» состоялся в Ульяновской области среди мужчин и юношей 2001-2002 годов рождения.



В нем приняли участие свыше ста спортсменов из 13 регионов России. За победу соревновались борцы Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Чувашия, Красноярского и Пермского краев, Ханты-Мансийска и столицы Мордовии Саранска.



Успешным стало и выступление челнинских боксеров на чемпионате Татарстана по боксу среди мужчин 2000 года рождения и старше. Воспитанники спортивной школы «Строитель» Эдуард Авджян в весовой категории +91 кг и Антон Зайцев в весовой категории до 91 кг заняли первые места.



Шамиль Котлубаев в весовой категории до 49 кг и Равиль Агзамутдинов до 75 кг завоевали серебряные медали. Спортсмены тренируются под руководством Николая Оверина.

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