Татар-информ

25 апреля 2019, 09:30

Общество

В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о подготовке 8-томника «История татарской литературы»

Общество

В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о подготовке 8-томника «История татарской литературы»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 25 апреля, в 13.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке восьмитомника «История татарской литературы».

В мероприятии примут участие вице-президент Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор Дания Загидуллина, заведующий отделом литературоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук Альфат Закирзянов, старший научный сотрудник отдела литературоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, кандидат филологических наук, составитель и ответственный редактор восьмитомника «История татарской литературы» Равиль Рахман, старший научный сотрудник отдела литературоведения Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, кандидат филологических наук Айгуль Ганиева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

 

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