Труппа Буинского драмтеатра даст осенние гастроли в Узбекистане

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Коллектив Буинского государственного драматического театра в преддверии сентябрьских гастролей ознакомился с туристическими маршрутами и достопримечательностями Узбекистана, сообщает Представительство РТ в этой стране.

На встрече в представительстве стороны обсудили перспективы сотрудничества с театральными коллективами Республики Узбекистан и организацию гастролей буинской труппы в сентябре по городам Узбекистана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 по 20 мая в Буинске состоится международный театральный фестиваль «Буа – пространство диалога» с участием актеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Калмыкии, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Эстонии.

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