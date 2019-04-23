Креативные химики завода Карпова выступили в Менделеевске на фестивале «Мы – потомки Менделеева»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Работники химического завода имени Л. Карпова реализовали свои творческие способности на фестивале народного творчества «Мы – потомки Менделеева», который состоялся на сцене Дворца культуры имени С. Гассара, передает ИЦ «Менделеевск».



Креативные химики представили на суд жюри музыкальные номера и выступления в оригинальных жанрах, от которых публика пришла в полный восторг.





На сцене собралась многочисленная заводская семья. Карповцы представили миниатюры, душевные композиции и хореографические номера. Особенно зрители отметили миниатюры «Пока город спит», «Не верю», «Кто хочет стать миллионером?», «В детском саду», «Черевички для Оксаны» и репризу «Бабушка».



Всего в программу фестиваля вошли более 25 творческих номеров и театрализованных сценок.





В финале концерта к работникам завода обратился глава Менделеевского района Валерий Чершинцев. Он отметил, что фестиваль вдохновил коллектив предприятия на творческие свершения.

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