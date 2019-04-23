В Бугульме и деревне Забугоровка высадят сосны, липу, рябину и ели

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). 26 и 27 апреля в Бугульминском районе состоится природоохранная акция «День посадки леса». Она проводится, чтобы привлечь внимание населения к сохранению, воспроизводству и приумножению лесных ресурсов, созданию благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, пишет «Бугульминская газета».

Принять участие в акции сможет любой желающий. Сбор будет организован 26-го числа в 9.30 в парке культуры и отдыха на улице Красноармейская Бугульмы. Кроме того, в тот же день в рамках акции будет организована массовая посадка деревьев вблизи деревни Забугоровка. Сбор назначен на 9.00.

Желающие озеленить свои прилегающие территории могут купить посадочный материал в ГКУ «Бугульминское лесничество» по адресу: Бугульма, ул. Парковая, д 2.

Бюджетным организациям саженцы будут выдаваться бесплатно. В наличии имеются сосна, липа, рябина, сирень, черемуха, ель. Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8-917-895-96-58 и 8-917-284-36-82.

«Желающим присоединиться к акции перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте», – отмечает издание.

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