Стихи Габдуллы Тукая на разных языках мира прозвучат в Елабуге

(Елабуга, 24 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Стихи великого татарского поэта Габдуллы Тукая на разных языках мира прозвучат в Елабуге.

В пятницу, 26 апреля, в библиотеке Серебряного века Елабужского музея-заповедника пройдет акция «Читаем Тукая». В течение четырех часов, с 10.00 до 16.00, жители и гости города будут читать произведения классика.

Ежегодный проект соберет любителей поэзии разных возрастов. Это воспитанники детских садов, школьники, студенты, участники творческих клубов города.

По словам организаторов, каждый желающий сможет прочитать что-нибудь любимое из творчества Габдуллы Тукая. Для тех, кто не определится с выбором заранее, будет работать выставка книг, журналов и газет.

В прошлом году в акции приняли участие около 200 человек. Стихи поэта звучали на русском, татарском, английском, немецком, туркменском и других языках.

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