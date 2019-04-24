ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей младше пяти лет

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сидячий образ жизни и увлечение видеоиграми у детей до пяти лет приводят к долговременным опасным последствиям. Об этом предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения, передает Lenta.ru.

Дело в том, что именно в раннем детстве у людей возникает привычка мало двигаться. В этом возрасте с ней необходимо бороться, пояснили специалисты.

Сейчас свыше 23% взрослых и примерно 80% подростков на земном шаре привержены сидячему образу жизни. Недостаточная физическая активность, по данным медиков, приводит к смерти примерно 5 млн человек в год.

По мнению сотрудников ВОЗ, маленькие дети должны проводить как можно меньше времени за компьютерами, телевизорами и гаджетами. При этом чтение, пение и настольные игры, в отличие от технических новинок, полезны для малышей, так как благоприятно сказываются на их умственном развитии.

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