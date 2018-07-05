Татар-информ

24 апреля 2019, 23:00

Спорт

УНИКС гарантировал себе второе место в Лиге ВТБ

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Спорт

УНИКС гарантировал себе второе место в Лиге ВТБ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Первое место по итогам регулярного чемпионата достанется московскому ЦСКА.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). За тур до окончания регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС застолбил за собой второе место.

28 апреля казанцы сыграют в Польше с клубом «Зелена Гура». В активе УНИКСа 20 побед при пяти поражениях, что означает второе место. Первое гарантировали себе столичные армейцы, 22–4.

На третьем остались подмосковные «Химки», проигравшие сегодня дома красноярскому «Енисею» (86:94), за тур до финиша 19–6. И эта команда не сможет догнать казанцев, у которых преимущество по личным встречам, даже если УНИКС проиграет в Польше.

На данный момент в одной четвертой финала плей-офф Лиги ВТБ, который начнется после 4 мая, УНИКС выходит на таллинский «Калев», занимающий седьмое место (14–12). Эстонцы впервые в истории попали в плей-офф лиги.

Если 27 апреля питерский «Зенит» проиграет дома «Астане», то УНИКС на первой стадии плей-офф встретится с питерцами, которых обойдут таллинцы. 

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