Бердыев о тринадцатой ничьей «Рубина»: Паники нет, но понимаем свои ошибки

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал матч с «Уфой», который завершился ничьей со счетом 1:1.

«Я думаю, первый тайм мы сыграли неважно. Может, переволновались. В целом результат закономерный. Восемь матчей без побед? Паники нет, мы понимаем ошибки», – сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции Бердыев.

Наставник казанцев также обратил внимание на травму Александра Бухарова: «К сожалению, мы не знаем, что с Бухаровым, он набирал форму. Если он выпадет надолго – это будет проблема для нас».

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