Артур Шипилов

24 апреля 2019, 22:18

Спорт

Бердыев о тринадцатой ничьей «Рубина»: Паники нет, но понимаем свои ошибки

Рекомендуем

Спорт

Бердыев о тринадцатой ничьей «Рубина»: Паники нет, но понимаем свои ошибки

Фото: Михаил Захаров

Наставник казанского клуба прокомментировал встречу с «Уфой», которая завершилась со счетом 1:1.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал матч с «Уфой», который завершился ничьей со счетом 1:1.

«Я думаю, первый тайм мы сыграли неважно. Может, переволновались. В целом результат закономерный. Восемь матчей без побед? Паники нет, мы понимаем ошибки», – сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции Бердыев.

Наставник казанцев также обратил внимание на травму Александра Бухарова: «К сожалению, мы не знаем, что с Бухаровым, он набирал форму. Если он выпадет надолго – это будет проблема для нас». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

УНИКС гарантировал себе второе место в Лиге ВТБ
Новости дня
23:34
Известные узбекские и татарские деятели культуры посвятили вечер Тукаю и Джалилю в Ташкенте

Гостям рассказали о жизни поэтов, артисты также декламировали стихи, исполнили композиции, написанные великими поэтами для детей и взрослых.

23:22
После Школы вожатского мастерства заинцы смогут работать в дворовом лагере «Веселое лето»

Замглавы Заинска Елена Недошивина рассказала будущим вожатым, как работала в студенческих педагогических отрядах.

23:14
Московский ансамбль современной музыки проведет в Казани «Композиторские читки»

Будут исполнены классические произведения XX века, музыка современных композиторов и участников семинара.

23:00
УНИКС гарантировал себе второе место в Лиге ВТБ

Первое место по итогам регулярного чемпионата достанется московскому ЦСКА.

22:48
Депутаты Верхнеуслонского района утвердили Виктора Тимиряева руководителем исполкома

На конкурс по замещению должности руководителя исполкома муниципалитета было подано пять заявок.

22:34
Защитник «Рубина» о серии без побед: Давление сказывается на психологическом состоянии игроков

Егор Сорокин прокомментировал эпизод с забитым им голом.

22:26
Наставник «Уфы»: «Ничья с “Рубином“ устраивает и нас, и соперника»

Вадим Евсеев посетовал на проблемы своей команды в обороне из-за состава.

22:24
В Камско-Устьинском районе кадеты присоединились к акции «Ветераны живут рядом»

Социальные работники и кадеты посетили ветеранов, тружеников тыла – Раису Зуйкову и Лидию Ходинович в Куйбышевском Затоне.

22:18
Бердыев о тринадцатой ничьей «Рубина»: Паники нет, но понимаем свои ошибки

Наставник казанского клуба прокомментировал встречу с «Уфой», которая завершилась со счетом 1:1.

22:10
В Татарстане ожидаются небольшие дожди

Температурный фон в республике несколько снизится.

22:04
Камские Поляны стали потенциальной площадкой для строительства верфи за 6,5 млрд рублей

Речь идет о строительстве универсальных судов, способных преодолевать как речные, так и морские пути.

22:00
Некоторые дома пяти районов Казани временно останутся без света

Отключение света затронет дома во всех районах, кроме Кировского и Ново-Савиновского.

21:46
В парке Урицкого на «Праздник трезвости» устроят «взрыв мозга» и проведут ролевые игры

На территории парка будут работать пять квестов и ролевая игра от проекта Kolibri projeкt, задания по типу «взрыв мозга», настольные игры.

21:36
«Рубин» едва спасся от поражения в матче с «Уфой»

Казанской команде удалось отыграться лишь во втором тайме.

21:32
Казанские МФЦ изменят график работы в майские праздники

Отделы МФЦ в столице республики не будут принимать посетителей с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

21:19
Сабантуй от Коми до Австралии: Артисты РТ за 18 млн рублей выступят в регионах России и за рубежом

Исполнитель должен пригласить не менее 138 человек: лауреатов различных конкурсов, заслуженных и народных артистов Республики Татарстан.

21:08
Татарстанец завоевал «серебро» на чемпионате России по настольному теннису среди лиц с ПОДА

Российские соревнования проходили в городе Алексине Тульской области.

21:02
Министр образования и науки РТ проведет открытый урок в казанской школе для семиклассников

Рафис Бурганов расскажет школьникам об особенностях проведения Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ.

20:58
Выставка фарфоровых пасхальных яиц «К Христову дню» откроется в Музее Благовещенского собора

У посетителей будет возможность полюбоваться на самые знакомые с детства атрибуты празднования Пасхи — пасхальные яйца.

20:36
Глава администрации Кировского и Московского районов пригласил ветеранов на Аллею славы в Юдино

Всего в микрорайоне Юдино из 72 ветеранов, проживавших здесь ранее, остались четыре человека.

20:22
В России впервые появится центр для сдачи экзамена по исламским финансам

Соглашение о создании было подписано Российским исламским институтом и АAOIFI на полях KazanSummit 2019.

20:06
Президент РТ и представитель Исламской восьмерки обсудили сотрудничество в сфере исламского банкинга

В ходе разговора стороны рассмотрели тему взаимодействия в сфере исламского банкинга и инвестиционной деятельности.

20:01
Экоактивисты Татарстана съедутся на форум в лагере «Байтик»

Мероприятие будет проходить с 31 мая по 1 июня на базе оздоровительно-образовательного комплекса.

19:40
Минниханов: Фестиваль мусульманского кино повышает туристическую привлекательность Казани

Президент Татарстана и гости КФМК обсудили различные варианты сотрудничества.

19:28
В парках Казани известные актрисы, поэты, певцы и диджеи впервые сразятся в мелодекламациях

В парках Казани впервые проведут музыкально-поэтические баттлы между поэтами и DJ.

События