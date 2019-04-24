В Татарстане ожидаются небольшие дожди

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 25 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут небольшие дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов тепла. Днем температура воздуха окажется несколько ниже, чем сегодня – от +13 до +18 градусов. Прохладнее всего будет на востоке региона.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, в пятницу, 26 апреля, сместившийся с севера России антициклон принесет с собой незначительное похолодание.

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