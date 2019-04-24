Московский ансамбль современной музыки проведет в Казани «Композиторские читки»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 25 апреля, в казанском Центре современной культуры «Смена» начнется мультимедиа-концерт Flux Future Московского ансамбля современной музыки в рамках молодежного международного композиторского семинара «Композиторские читки», сообщает пресс-служба центра.

Будут исполнены классические произведения XX века, музыка современных композиторов и участников семинара. Событие посвящено новым мультимедийным технологиям в музыке.

Московский ансамбль современной музыки является независимым профессиональным коллективом, объединившим лучших российских музыкантов. Он был создан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии одного из лидеров российского музыкального авангарда Эдисона Денисова.

«Композиторские читки» – особый комплексный формат занятий опытных профессионалов с молодыми композиторами, в ходе которых кураторы читают лекции и проводят индивидуальные встречи, а исполнители разбирают в присутствии молодых композиторов их произведения, стремясь выяснить, насколько верно композитору удалось воплотить свой замысел.

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. Вход на него будет свободным.

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