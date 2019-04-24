В России впервые появится центр для сдачи экзамена по исламским финансам

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на полях международного экономического форума KazanSummit 2019 Российский исламский институт и Организация бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений заключили договор о создании в России первого экзаменационного центра AAOIFI, об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Соглашение дает возможность сдавать экзамен по исламским финансам на территории страны. Это позволит стать экспертом в области исламского банкинга, пройдя обязательные проверки, не выезжая из России.

«Договор скрепили подписями председатель Совета по исламскому образованию России, заместитель муфтия РТ, ректор РИИ Рафик хазрат Мухаметшин и глава AAOIFI Омар Мустафа Ансари», — отмечает источник.

Также в ходе конференции «Система шариатского контроля и аудита и актуальные исламские финансовые продукты в Российской Федерации» участники рассмотрели зарубежный опыт становления системы шариатского контроля и аудита; были презентованы новые проекты в сфере исламской экономики и финансов, проходящих шариатскую экспертизу, а также чтения стандартов AAOIFI для широкого круга слушателей.

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