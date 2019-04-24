Камские Поляны стали потенциальной площадкой для строительства верфи за 6,5 млрд рублей

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Инвесторы из Ульяновска рассматривают территорию поселка Камских Полян как потенциальную площадку для создания верфи. Нижнекамский район, возможно, будет связан с судостроением не только через Корабельную рощу, сообщает пресс-служба района.



Речь идет о современном строительстве универсальных судов, способных преодолевать как речные, так и морские пути. Это российско-немецкий проект, не имеющий аналогов. В качестве места дислокации «Симбирская верфь» рассматривает нижнюю площадку Камских Полян на берегу реки.



Вопрос по судопроизводству в России стоит достаточно остро. Водный транспорт является инструментом экономического роста, позволяющим дешево и в нужные сроки поставлять товары и сырье. Однако доля перевозок водным транспортом на сегодняшний день по России составляет всего 2%. Причина в том, что последние 15 лет трафик значительно снизился из-за того, что парк судов не обновляется. В госпрограмме потребность в этих судах определена в 1240 единиц за десять лет.



На создание верфи будет выделено 6,5 млрд рублей с созданием 350 рабочих мест. В год предполагается производить не менее 24 судов.



Помимо Нижнекамского также рассматривается Зеленодольский район.

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