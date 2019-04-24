Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïðåäñòàâèòåëü Èñëàìñêîé âîñüìåðêè îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà

(Êàçàíü, 24 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë äåëîâóþ âñòðå÷ó ñ ãåíñåêðåòàðåì Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Èñëàìñêîé âîñüìåðêè ãîñïîäèíîì Äàòî Êó Äæàôàð Êó Øààðè, â õîäå êîòîðîé ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà, ñîîáùàåòñÿ íà ïîðòàëå Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà.
«Â ÷àñòíîñòè, áûëà çàòðîíóòà òåìà âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè», — îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà.
Èñëàìñêàÿ âîñüìåðêà D-8 ñîçäàíà â 1997 ãîäó, â ñîñòàâ îðãàíèçàöèè âõîäÿò òàêèå ñòðàíû, êàê Òóðöèÿ, Èðàí, Ïàêèñòàí, Áàíãëàäåø, Ìàëàéçèÿ, Èíäîíåçèÿ, Åãèïåò è Íèãåðèÿ. Îñíîâíîé çàäà÷åé îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ýòèìè ñòðàíàìè è óêðåïëåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ êîíòàêòîâ.