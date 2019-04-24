Òàòàð-èíôîðì

24 àïðåëÿ 2019, 20:06

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïðåäñòàâèòåëü Èñëàìñêîé âîñüìåðêè îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïðåäñòàâèòåëü Èñëàìñêîé âîñüìåðêè îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà

Ôîòî: tatarstan.ru

Â õîäå ðàçãîâîðà ñòîðîíû ðàññìîòðåëè òåìó âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

(Êàçàíü, 24 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë äåëîâóþ âñòðå÷ó ñ ãåíñåêðåòàðåì Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Èñëàìñêîé âîñüìåðêè ãîñïîäèíîì Äàòî Êó Äæàôàð Êó Øààðè, â õîäå êîòîðîé ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà, ñîîáùàåòñÿ íà ïîðòàëå Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ ÐžÑ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ñ‚Ñ€ÑƒÐ´Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑÑ‚Ð²Ð° Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾ÑÑŒÐ¼ÐµÑ€ÐºÐ¸ (D-8) Ð³-Ð½Ð¾Ð¼ Ð”Ð°Ñ‚Ð¾ ÐšÑƒ Ð”Ð¶Ð°Ñ„Ð°Ñ€ ÐšÑƒ Ð¨Ð°Ð°Ñ€Ð¸

«Â ÷àñòíîñòè, áûëà çàòðîíóòà òåìà âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè», — îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà. 

Èñëàìñêàÿ âîñüìåðêà D-8 ñîçäàíà â 1997 ãîäó, â ñîñòàâ îðãàíèçàöèè âõîäÿò òàêèå ñòðàíû, êàê Òóðöèÿ, Èðàí, Ïàêèñòàí, Áàíãëàäåø, Ìàëàéçèÿ, Èíäîíåçèÿ, Åãèïåò è Íèãåðèÿ. Îñíîâíîé çàäà÷åé îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ýòèìè ñòðàíàìè è óêðåïëåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ êîíòàêòîâ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèíýêîíîìèêè Òàòàðñòàíà íà÷àëî ñáîð çàÿâîê îò èíâåñòîðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ÎÝÇ «ÀëìÀ»
Íîâîñòè äíÿ
20:36
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî è Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ ïðèãëàñèë âåòåðàíîâ íà Àëëåþ ñëàâû â Þäèíî

Âñåãî â ìèêðîðàéîíå Þäèíî èç 72 âåòåðàíîâ, ïðîæèâàâøèõ çäåñü ðàíåå, îñòàëèñü ÷åòûðå ÷åëîâåêà.

20:22
Â Ðîññèè âïåðâûå ïîÿâèòñÿ öåíòð äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíà ïî èñëàìñêèì ôèíàíñàì

Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè áûëî ïîäïèñàíî Ðîññèéñêèì èñëàìñêèì èíñòèòóòîì è ÀAOIFI íà ïîëÿõ KazanSummit 2019.

20:06
Ïðåçèäåíò ÐÒ è ïðåäñòàâèòåëü Èñëàìñêîé âîñüìåðêè îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà

Â õîäå ðàçãîâîðà ñòîðîíû ðàññìîòðåëè òåìó âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå èñëàìñêîãî áàíêèíãà è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

20:01
Ýêîàêòèâèñòû Òàòàðñòàíà ñúåäóòñÿ íà ôîðóì â ëàãåðå «Áàéòèê»

Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðîõîäèòü ñ 31 ìàÿ ïî 1 èþíÿ íà áàçå îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà.

19:40
Ìèííèõàíîâ: Ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî ïîâûøàåò òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü Êàçàíè

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà è ãîñòè ÊÔÌÊ îáñóäèëè ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà.

19:28
Â ïàðêàõ Êàçàíè èçâåñòíûå àêòðèñû, ïîýòû, ïåâöû è äèäæåè âïåðâûå ñðàçÿòñÿ â ìåëîäåêëàìàöèÿõ

Â ïàðêàõ Êàçàíè âïåðâûå ïðîâåäóò ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèå áàòòëû ìåæäó ïîýòàìè è DJ.

19:27
Íà êîíôåðåíöèè â «Ñêîëêîâî» þíûå èíñïåêòîðû äâèæåíèÿ èç ÐÒ ïðåäñòàâèëè ðàáîòó àâòîáóñà-òðåíàæåðà
19:16
Ãðà÷åâñêèé î þáèëåéíîì Êàçàíñêîì ôåñòèâàëå ìóñóëüìàíñêîãî êèíî: Æäó ÿðêèõ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèé

Ó òåàòðà èìåíè Êàìàëà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå þáèëåéíîãî XV Êàçàíñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ ìóñóëüìàíñêîãî êèíî.

19:02
Â Òàòàðñòàíå îãðàíè÷àò äâèæåíèå áîëüøåãðóçîâ ïî ôåäåðàëüíûì àâòîäîðîãàì ïðè 32-ãðàäóñíîé æàðå

Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òÿæåëîâåñíîãî òðàíñïîðòà ïî ôåäåðàëüíûì àâòîäîðîãàì ìîãóò ââåñòè ñ 20 ìàÿ ïî 31 àâãóñòà.

18:52
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ìîëîäûìè äèïëîìàòàìè ñòðàí Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ äèïëîìàòîâ ñòðàí ÎÈÑ ïðîõîäèò â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019».

18:42
Â Êàçàíè ïðîâåäóò ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ïðèåì ïðîéäåò â Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà â ÐÒ.

18:36
Â Òàòàðñòàíå ñòàðòîâàë æóðíàëèñòñêèé êîíêóðñ «Ìíîãîëèêàÿ Ðîññèÿ»

Öåëü êîíêóðñà – ïîïóëÿðèçèðîâàòü íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè è îáû÷àè, ñôîðìèðîâàòü èíòåðåñ ê êóëüòóðå è èñêóññòâó ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèè.

18:35
Ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîé ãîðåëêè ê ïå÷è ñòàëî ïðè÷èíîé ãèáåëè äâóõ ìóæ÷èí â Òàòàðñòàíå

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ñåãîäíÿ äíåì â ñåëå Òàðëàøè Ëàèøåâñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè.

18:34
Â Ãîðêèíñêî-Îìåòüåâñêîì ëåñó âïåðâûå ïðîâåäóò «Ãðèëü-ôåñò» ñ äåãóñòàöèåé è æàðêîé øàøëûêîâ

Ó âñåõ ïðèøåäøèõ ãîñòåé â ïàðê ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîïðîáîâàòü áëþäà áîëåå 15 ðåñòîðàíîâ è êàôå ãîðîäà.

18:26
Òàòàðñòàíñêèé êîíêóðñ øêîëüíûõ ðèñóíêîâ è ñòèõîâ î Áîëãàðå è Ñâèÿæñêå ìîæåò îõâàòèòü ðåãèîíû ÐÔ

Â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ó÷åíèêè ñ 1-ãî ïî 11-é êëàññû øêîë ÐÒ.

18:08
Ãîñêîìèòåò ïî òóðèçìó è Óïðàâëåíèå àâòîíàäçîðà îáúÿñíèëè øòðàôû ýêñêóðñèîííûì àâòîáóñàì â Êàçàíè

Ïî çàâåðåíèÿì ïðåäñòàâèòåëåé ñòðóêòóð, ïðîòîêîë íà îäíó èç òóðôèðì ñòîëèöû ÐÒ çà ïàðêîâêó â öåíòðå ãîðîäà — íåäîðàçóìåíèå.

17:54
Äàìèð Ôàòòàõîâ ïîäíèìåò òåìó òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäåæè âî âðåìÿ ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»

Ìèíèñòð ïî äåëàì ìîëîäåæè ÐÒ ïîäàë äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè, êîòîðîå ïðîâåäåò â ðåãèîíàõ Ðîññèè ïàðòèÿ âëàñòè.

17:47
Â Íèæíåêàìñêå ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè äâóõëåòíåãî ìàëûøà, êîòîðûé âûïàë èç îêíà

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè».

17:42
Ñîâåò çàêîíîäàòåëåé Ðîññèè ïðåäëîæèë ïðîäîëæèòü ðàñøèðåíèå íàëîãîâîé áàçû ðåãèîíîâ
17:28
Â Òàòàðñòàíå îòìå÷åí ðîñò ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè äîéíîãî ñòàäà

Â ðåñïóáëèêå ñðåäíèé óäîé îò êîðîâû çà ÿíâàðü – ìàðò ñîñòàâèë 1372 êã, ÷òî ñîñòàâëÿåò 105% ê ïîêàçàòåëþ çà I êâàðòàë 2018 ãîäà.

17:24
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Òàòàðñòàí – ýòî ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó Ðîññèåé è èñëàìñêèì ìèðîì

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäèìèðà Ïóòèíà âîçãëàâëÿåò ãðóïïó ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð».

17:16
Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóåòñÿ áåñïëàòíî ïðèâèòü îò êîðè 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Íàñåëåíèå áóäåò ïðèâèâàòüñÿ â ðàìêàõ ïîä÷èùàþùåé èììóíèçàöèè ïðîòèâ êîðè.

17:15
Àðåñò êâàðòèðû âûíóäèë æèòåëÿ Òàòàðñòàíà ïîãàñèòü ïîëóìèëëèîííûé äîëã ïåðåä áàíêîì

Äîëæíèê îòêàçûâàëñÿ â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå âûïëà÷èâàòü êðåäèò, ïîñëå ÷åãî ïðèñòàâû àðåñòîâàëè êâàðòèðó è íà÷àëè âçûñêèâàòü ñðåäñòâà ñ çàðïëàòû.

17:09
Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ðàçâèòèÿ èãðîêîâ «Àêàäåìèè õîêêåÿ Àê Áàðñ»: Ñèëà íàøåé ïðîãðàììû â ìåòîäè÷íîñòè

Â Êàçàíè ïðåçåíòîâàëè íîâóþ óíèêàëüíóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè þíûõ õîêêåèñòîâ.

16:59
Ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëî÷íîé îòðàñëè ïðåäëîæèëè âîéòè â ñîñòàâ Ñîþçà ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà Òàòàðñòàíà

Â ÷èñëå çàäà÷ ñîþçà – ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà, çàùèòà èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

Ñîáûòèÿ