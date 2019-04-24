Минниханов: Фестиваль мусульманского кино повышает туристическую привлекательность Казани

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями международных кинофестивалей и гостями XV Казанского фестиваля мусульманского кино, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил присутствующих за их внимание к Казанскому кинофестивалю, отметив, что мероприятие с каждый разом охватывает все большее число участников из различных стран.

«Мы рады тому, что с каждым годом растет число участников фестиваля, количество представленных кинокартин. Данный фестиваль способствует развитию туристической привлекательности Казани, её узнаваемости во всем мире», — рассказал Президент Татарстана.

Также он добавил, что в регионе ведется большая работа по модернизации культурных объектов, включая кинозалы в районах республики.

Далее стороны обсудили разные варианты сотрудничества — реализацию совместных киноматографических проектов, взаимодействие в процессе подготовки специалистов и пр.

Сегодня у театра имени Камала состоялось открытие юбилейного XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В этом году КФМК проводится в рамках XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В шорт-лист вошли 55 картин из разных уголков мира.

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