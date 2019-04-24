Татар-информ

24 апреля 2019, 22:48

Общество

Депутаты Верхнеуслонского района утвердили Виктора Тимиряева руководителем исполкома

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Общество

Депутаты Верхнеуслонского района утвердили Виктора Тимиряева руководителем исполкома

Фото: vuslon.ru

На конкурс по замещению должности руководителя исполкома муниципалитета было подано пять заявок.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 апреля, на внеочередном заседании Совета Верхнеуслонского района был назначен новый руководитель исполнительного комитета. Им стал Виктор Тимиряев, ранее бывший первым заместителем главы исполкома, пишет газета «Волжская новь».

Еще 12 марта депутаты на внеочередном заседании Совета приняли отставку руководителя исполкома района Ленара Хакимзянова. Было объявлен конкурс на замещение должности руководителя исполкома района.

С 15 марта по 3 апреля все желающие могли подать заявление на конкурс, всего его участниками стали пять кандидатов. Сегодня конкурсная комиссия во главе с секретарем Государственного Совета РТ Лилией Мавриной рассмотрела заявки.

Из пяти кандидатур один кандидат не прошел комиссию из-за отсутствия опыта управленческой работы, второй взял самоотвод, а еще один просто не пришел.

В итоге депутаты рассмотрели кандидатуры двух претендентов – Алексея Архиреева и Виктора Тимиряева. Депутаты поддержали последнего. За него высказались 32 народных избранника, один проголосовал против.

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