На конференции в «Сколково» юные инспекторы движения из РТ представили работу автобуса-тренажера

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). На конференции в «Сколково» юные инспекторы движения из Татарстана представили работу автобуса-тренажера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В инновационном центре "Сколково" проходит четвертая конференция "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года". На одной из площадок гостям форума рассказали о движении ЮИД, которое представили победители всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо" и вице чемпионы Европейского образовательного конкурса по изучению и соблюдению ПДД юные инспекторы движения из Татарстана», – рассказали в ГИБДД.

Живой интерес у гостей конференции вызвал автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности». В автобусе-тренажере наглядно продемонстрирован принцип действия ремней безопасности при столкновении или резком торможении. Принцип работы тренажера гостям представили юные инспекторы из Татарстана, победители и призеры всероссийских и международных конкурсов на знание и соблюдение ПДД Азат Каримов, Ралина Халимова, Камиль Гайнутдинов и Диана Нурединова.

Ребята специально приехали в Москву, чтобы рассказать о деятельности отрядов ЮИД в России, а также поддержать идеи федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Также юные инспекторы рассказали участникам и гостям конференции о Пятой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, которая пройдет во всем мире с 6 по 12 мая и будет посвящена теме лидерства в области дорожной безопасности. Юидовцы пригласили всех присоединиться к международной социальной кампании #Выскажись (#SpeakUp). На призыв школьников с энтузиазмом откликнулся заместитель председателя Правительства России Максим Акимов, поставив свою подпись на тематическом плакате.

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