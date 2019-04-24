Грачевский о юбилейном Казанском фестивале мусульманского кино: Жду ярких и интересных событий

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня в Казани, у Татарского государственного академического театра имени Камала, состоялось открытие юбилейного XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. По красной дорожке также прошли участники и создатели картин конкурсной программы фестиваля, члены отборочной комиссии, жюри и кинокритики.

«Фестиваль – хороший праздник моих коллег из разных стран мира, поэтому жду ярких и интересных событий», – сказал создатель тележурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский.

Гостями церемонии стали известные деятели российского и зарубежного кинематографа – народная артистка РФ Юлия Рутберг, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Лариса Удовиченко, российский актёр, кинорежиссёр, продюсер Алексей Петрухин, советский и российский актёр и кинорежиссёр Николай Досталь и многие другие. Отметим, Юлия Рутберг будет ведущей открытия XV КМФМК.

Одним из почетных гостей стал актер Селим Байрактар («Великолепный век»).

«Спасибо за приглашение на фестиваль, я почувствовал что-то очень родное, будто мы братья и сестры в этом городе. Я надеюсь, в дальнейшем фестиваль будет развиваться и процветать», - сказал актер сериала «Великолепный век» Селим Байрактар.

«Я впервые в Казани и прошел по красной дорожке, для меня это хороший опыт», — поделился создатель короткометражного фильма «Один из нас» Эдуард Булгар.

Мероприятия фестиваля продлятся до 30 апреля, основными площадками показов станут кинотеатры «Алмаз Синема Порт» в ГРК «Ривьера» и «Мир», деловыми площадками – выставочный центр Kazan Expo и музей-заповедник «Казанский Кремль». В шорт-лист юбилейного кинофестиваля вошли 55 картин из разных стран мира. Мероприятие ежегодно проводится в Казани с 2005 года.

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