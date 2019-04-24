Министр образования и науки РТ проведет открытый урок в казанской школе для семиклассников

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов 26 апреля проведет открытый урок для семиклассников в школе № 170 Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министр образования и науки республики Рафис Бурганов проведет открытый урок по теме “Урок без стресса”», – отмечается в сообщении.

Предполагается, что министр расскажет школьникам об особенностях проведения Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ. Участниками открытого урока также станут родители учеников, выпускники прошлых лет, получившие на ЕГЭ 100 баллов. Все собравшиеся смогут задать Рафису Бурганову интересующие их вопросы.

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