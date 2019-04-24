Казанские МФЦ изменят график работы в майские праздники

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Многофункциональные центры в Казани во время майских праздников будут работать по измененному графику, об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

«С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в офисах “Мои документы” выходной. 6 и 7 мая отделы МФЦ будут работать в обычном режиме. 30 апреля и 8 мая их рабочий день будет сокращен на час», – говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, 30 апреля с 8.00 до 17.00 будут работать отделы «Зареченский», «Ново-Савиновский», «Московский», «Дербышинский», «Советский» и «Южный». В этот же день с 8.00 до 19.00 будет принимать посетителей отдел «Приволжский».

Кроме того, 8 мая с 8.00 до 17.00 будут открыты отделы «Зареченский», «Ново-Савиновский», «Московский», дополнительный офис Приволжского отдела и «Советский». А с 8.00 до 19.00 казанцы смогут попасть на прием в отделы «Южный» и «Дербышинский».

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